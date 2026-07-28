Мужчина больше месяца дрейфовал один в океане и питался кальмарами

39-летний американец Кай Сато больше месяца выживал один в океане, дрейфуя на яхте. Об этом сообщает Hawaii News Now.

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Сато рассказал, что 7 июня отплыл от острова Санта-Каталина и намеревался в одиночку пересечь Тихий океан. Спустя две недели у него сломалась мачта.

«Я плакал целую неделю», — рассказывает мужчина.

Сато решил добраться до берега с помощью мотора, но ему не хватило топлива. Пять дней он еще надеялся на чудо, но потом начал действовать. Мужчина соорудил импровизированный парус из труб ПВХ и весел и стал медленно двигаться к суше. 11 июля у него закончилась питьевая вода. После этого Сато стал набирать морскую воду в полиэтиленовые пакеты и слизывать конденсат. Питался он овсянкой, которую взял с собой, а также рыбой и кальмарами.

По словам Сато, находясь посреди моря, он взывал о помощи, медитировал и разговаривал с водой и ветром. Ему стало казаться, будто его сопровождает дух дяди, с которыми он в детстве ходил под парусом.

21 июля яхту заметили с другого судна. Моряки подняли Сато на борт, дали ему каюту, одежду и еду. Несмотря на случившееся, мужчина хочет продолжить путешествие. Его следующая цель — Филиппины.

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