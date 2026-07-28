Министерство внутренних дел Эстонии направило на межведомственное согласование законопроект, предусматривающий бессрочное продление временного режима работы трёх автомобильных пограничных переходов на границе с Россией — «Койдула», «Лухамаа» и «Нарва-1». Об этом сообщает телерадиовещатель ERR.

© Московский Комсомолец

Действующий порядок, согласно которому пункты пропуска открыты с 7:00 до 19:00, истекает в конце августа.

Глава МВД Игорь Таро пояснил, что ограничения были введены для повышения безопасности и усиления таможенного контроля, и эти задачи остаются актуальными. При этом он подчеркнул, что полное закрытие границы сейчас не рассматривается, поскольку отсутствуют соответствующие оценки угроз, в отличие от некоторых соседних стран, где такие решения были приняты при иных обстоятельствах.

«Предлагается оставить пограничные пункты закрытыми в ночные часы на неопределённый срок — до тех пор, пока не возникнет необходимость изменить этот порядок», — заявил Таро.

По данным МВД, общее число пересечений границы через три пункта существенно сократилось: в первом полугодии 2026 года — 444 тысячи человек, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (512 тысяч).

Напомним, недавно финский аналитик Сакари Линден заявил, что решение правительства Финляндии отказаться от связей с Петербургом лишено смысла.