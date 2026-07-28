Нетаньяху представит Трампу новые разведданные по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом 28 июля намерен представить американскому лидеру обновленные разведывательные данные, свидетельствующие о том, что Иран якобы восстанавливает свой военный потенциал и стремится к созданию ядерной бомбы ускоренными темпами. Об этом сообщил телеканал N12.

По его данным, Нетаньяху намерен убедить Трампа в том, что последние события в регионе якобы доказывают недобросовестность Ирана в ходе переговоров, а также то, что Тегеран продолжает развивать свою ядерную программу и модернизировать свои ракетные и беспилотные системы. Телеканал отмечает, что цель Нетаньяху состоит в том, чтобы убедить Трампа в серьезности угрозы, но не выглядеть при этом тем, кто пытается втянуть США в прямой военный конфликт и спровоцировать войну.

Вместе с тем в американской администрации в последние месяцы поменялось отношение к заявлениям Нетаньяху, утверждает N12. Источники в Вашингтоне заявили телеканалу, что американская сторона на встрече "намерена с большим скептицизмом относиться ко всему, что говорит Нетаньяху, и не только по иранскому вопросу". По его информации, в ближайшем окружении Трампа бытует мнение, что Нетаньяху ошибался во всем, что он обещал Вашингтону в отношении войны с Ираном.

По данным N12, влияние Нетаньяху на решения Трампа и на американскую администрацию в целом в последние недели "значительно уменьшилось". Косвенным подтверждением этому служат сделка с Турцией по истребителям F-35, соглашение по атому с Саудовской Аравией, о котором Израиль мало что знал, и меморандум о взаимопонимании с Ираном, который был подписан практически без участия Израиля, указывает телеканал.

По информации N12, встреча Трампа и Нетаньяху в Вашингтоне запланирована на 18:00 мск. Она станет восьмой с момента возвращения Трампа в Белый дом. В ходе встречи, как утверждает N12, Нетаньяху в ответ на озвученное ранее требование Трампа о выводе израильских войск из дополнительных районов на юге Ливана и Сирии, намерен отказаться, мотивировав отказ тем, что вывод войск из зон безопасности немедленно подвергает опасности жителей севера Израиля.

27 июля перед вылетом из Израиля в США Нетаньяху заявил, что намерен обсудить в ходе запланированной встречи с американским лидером "все вопросы повестки дня, прежде всего Иран". Вместе с тем премьер, выступая у трапа самолета, указал, что в эти "сложные времена" необходимо действовать "с большой решимостью и большой мудростью".

Очередная эскалация

Очередная эскалация американо-иранского конфликта началась 8 июля. ВС США впервые с момента подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории исламской республики якобы в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном. В рамках ответных действий Тегеран начал атаковать ближневосточные объекты США, находящиеся на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. 24 июля стороны прекратили обмен ударами.