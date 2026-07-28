В Румынии остановили один из двух действующих атомных реакторов

28 июля утром в Румынии пришлось остановить один из двух действующих атомных реакторов из-за критически низкого уровня воды в Дунае.

© Московский Комсомолец

По данным агентства Reuters, сильная жара и засуха привели к тому, что река обмелела до минимального показателя за последние три десятилетия, что вызвало сбой в системе охлаждения электростанции.

В результате страна потеряла примерно 10% производимой электроэнергии, причем это произошло в период пиковых нагрузок, когда тысячи людей активно используют кондиционеры для борьбы с жарой.