В сети распространяется видео под названием «Как убить Меланию Трамп», которое призывает сторонников Ирана напасть на первую леди США. Об этом сообщила американская газета New York Post (NYP).

По информации издания, на видео первая леди едет в кортеже и посещает различные места в Нью-Йорке, в том числе элитные торговые центры. В ролике указаны магазины, которые якобы часто посещает Мелания. Сторонников Исламской Республики подталкивают на мысль, что эти выходы могут быть «подходящими для операции» по устранению жены Трампа. В видео обсуждается использование нервно-паралитического вещества для заражения одежды, купленной Меланией, указывает NYP.

На кадрах также содержатся угрозы 20-летнему сыну Трампов Бэррону.

«Это только начало. Бэррон Трамп, подожди нас», — гласят строки.

Ролик появился в сети через несколько дней после того, как в Тегеране разместили рекламные щиты с лозунгами «Кровь за кровь», на которых президент США Дональд Трамп и его семья стоят над гробами, накрытыми американскими флагами. В NYP сочли это призывом к убийству Дональда Трампа, а также всех его родных, включая жену Меланию и детей Дона-младшего, Иванку, Эрика, Тиффани и Бэррона.

8 июля сам Трамп признал, что является номером один в списке Ирана на ликвидацию. Президент США также сообщил, что оставил инструкции по нанесению беспрецедентного удара по Исламской Республике в случае его гибели.