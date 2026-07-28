В Польше заверили, что не будут участвовать в разделе Украины

Польша не имела, не имеет и не будет иметь территориальных претензий к Украине, поддерживая ее суверенитет.

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Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил пресс-секретарь польского МИД Мачей Вевюр.

«Польша не имела, не имеет и не будет иметь никаких территориальных претензий к Украине. Наша позиция непоколебима: мы полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины», — написал он.

Отмечается, что Польша «полностью признает, уважает и последовательно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее юридически установленных, международно признанных границ, включая двусторонний договор 2003 года между Украиной и Российской Федерацией».

До этого президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что Украина рано или поздно утратит свои западные земли, поскольку только Россия была гарантом ее территориальной целостности.

По словам главы государства, эти территории исторически принадлежали Польше, Венгрии и Румынии. Со временем все встанет на свои места, добавил Путин.