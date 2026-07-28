Окружение Владимира Зеленского считает вопрос с возвращением Михаила Федорова на пост главы Минобороны Украины закрытым. Об этом пишет агентство со ссылкой на источники.

По его данным, Зеленский более не считает эту историю актуальной, военное ведомство будет возглавлять Евгений Хмара.

"Если бы Федорова хотели вернуть в команду, ему сразу что-то предложили бы. А сейчас мы понимаем, что все эти идеи с вице-премьером и прочее - это чтобы погасить уличные протесты", - сказал агентству один из соратников Федорова.

При этом в окружении Зеленского считают, что "картонный майдан" в скором времени утихнет, а "просто так, "на вайбе", долго протестовать не получится".

14 июля Федоров был смещен с поста министра обороны. Зеленский объяснил это конфликтом между Федоровым и Александром Сырским, занимавшим пост главнокомандующего ВСУ. При этом украинские политики и СМИ связали отставку министра с еще двумя обстоятельствами. Первое: Федорова поддерживают либеральные западные круги, которые хотят контролировать ситуацию в военной сфере, что неприемлемо для Зеленского. Второй фактор - личная конкуренция: Федоров в последнее время обрел значительный политический вес и высокий рейтинг, а Зеленский не терпит соперников.

16 июля на Украине начались массовые митинги с требованием вернуть Федорова и уволить Сырского. На последнее Зеленский согласился на шестой день протестов, 22 июля новым главкомом ВСУ стал Михаил Драпатый. Однако участники "картонного майдана" по-прежнему требуют восстановить Федорова в должности.