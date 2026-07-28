Впавший в маразм экс-президент США разглашал секретные материалы

Недавно опубликованные аудиозаписи разговоров Байдена содержат упоминания о «секретных» материалах и проблемах с памятью. Аудиозаписи разговоров бывшего президента Джо Байдена с его биографом Марком Льюисом Звонитцером, опубликованные в понедельник правозащитной организацией Oversight Project, подтверждают выводы бывшего специального прокурора Роберта Хура, изложенные в его докладе за 2024 год: Байден разглашал секретные материалы, страдал забывчивостью и продолжал хранить секретные материалы после ухода с поста вице-президента.

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На аудиозаписях слышно, как Байден непринуждённо обсуждает свои записи времён вице-президентства, показывая их Звонитцеру, рассказывает CNN Politics.

«Они даже не знали, что у меня это есть», — сказал Байден, демонстрируя своему биографу старые записи, на которые он ссылался, обсуждая якобы секретные вопросы внешней политики времён своего пребывания на посту вице-президента США.

Аудиозаписи были опубликованы организацией Oversight Project, подразделением консервативного аналитического центра «Фонд наследия», которая через суд добилась их публикации от Министерства юстиции. Байден безуспешно пытался воспрепятствовать публикации, но в итоге решил сдаться и в понедельник отозвал свои иски.

Представитель Байдена отказался давать какие-либо комментарии по поводу публикации аудиозаписей в понедельник, но его пресс-секретарь Ти Джей Дакло заявил на прошлой неделе: «Беседы президента Байдена с автором книги, вышедшей десять лет назад, в которых он рассказывал о своём покойном сыне, являются конфиденциальными и были предоставлены Министерству юстиции при условии, что они останутся таковыми. Изменение курса и обнародование этих записей — лишь очередной пример того, как администрация использует Министерство юстиции в качестве инструмента для политического возмездия».

На аудиозаписях Байден неоднократно путается в датах и фактах во время интервью со своим «литературным невольником», отмечает CNN Politics. В отчёте спецпрокурора Гура говорится, что Байден — пожилой человек «с плохой памятью».

В итоге Роберт Гур решил не возбуждать дело против Байдена отчасти из-за его сотрудничества со следствием, которое подтверждало, что он нарушил закон не намеренно, а по ошибке. Однако плохая память и преклонный возраст Байдена также повлияли на решение о том, как присяжные могут отреагировать на подобное обвинение.

«С марта 2024 года организация Oversight Project и Фонд «Наследие» всеми силами боролись за то, чтобы обнародовать эти записи, — говорится в заявлении организации, опубликованном в понедельник. — Вместе мы одержали победу как над возглавляемым Байденом Министерством юстиции, так и над его высокооплачиваемыми частными адвокатами. Эти записи, которые мы публикуем сегодня, должны были выйти в свет уже давно».

В одном из опубликованных аудиозаписей Байден сказал своему собеседнику, что он «только что нашел» секретные документы, а затем изложил свои доводы в пользу того, почему в 2009 году он выступал против отправки войск в Афганистан тогдашним президентом Бараком Обамой.

«Итак, это было… в самом начале, в 2009 году, я просто нашел все секретные документы внизу. Я написал президенту рукописный меморандум на 40 страницах, в котором приводил доводы против отправки дополнительных войск в Ирак — то есть в Афганистан, — утверждая, что это не имело бы смысла, что день нашего ухода был бы таким же, как и день нашего прибытия», — сказал Байден.

В другом интервью с литературным невольником Байден упомянул секретную информацию, но контекст был неясен.

«А потом… а потом я нашел вот это — это засекречено», — сказал Байден.

Байден рассказал, что бывший президент Барак Обама очень злился на него из-за разногласий по поводу того, как вести себя в экономике после финансового кризиса 2008 года.

«Я был единственным, кто выступал против политики в отношении жилья, единственным, кто выступал против политики в отношении среднего класса. Я считал, что нужно действовать гораздо агрессивнее, чем просто сажать этих парней в тюрьму и наказывать банкиров», — сказал он. “Я имею в виду, что раньше он действительно злился на меня”, - добавил он, имея в виду Обаму.

Он сказал, что причина, по которой администрация не сделала больше, заключалась в том, что Обама и его союзники “подсознательно” были обязаны “Кремниевой долине”.

“Я думаю, причина, по которой мы не сделали больше, кстати, заключается в том, что я думаю — это жестоко говорить, — но я думаю, что подсознательно, по крайней мере, Барак и его ребята были обязаны Кремниевой долине”, - сказал он.

“И ребята из долины не хотели того дерьма, которого я — вы знаете, я хотел”, - сказал он.

Байден также сказал, что Обама отказался от “обещания” назначить Ларри Саммерса в Федеральную резервную систему, потому что выдающийся экономист был “обузой”.

“Вы знаете, он был сторонником Гарварда и женщин”, - сказал Байден в интервью Звонницеру.

Саммерс, который когда-то занимал пост министра финансов при президенте Билле Клинтоне, столкнулся с негативной реакцией из-за своих связей с покойным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Байден сказал, что, когда администрация пыталась спасти экономику, он не обращал внимания на то, “насколько быстро менялась экономика”.

На записях также есть несколько минут воспоминаний Байдена о встрече с Обамой за обедом, на которой, по словам Байдена, тогдашний президент дал ему совет, стоит ли ему баллотироваться на пост президента в 2016 году.

«Он сказал, что это мое решение — баллотироваться или нет. Это не имеет отношения к другим кандидатам», — вспоминал Байден.

Байден рассказал, что Обама сомневался в том, что его вице-президент сможет обойти Хиллари Клинтон в борьбе за номинацию, и сказал, что, по его мнению, это будет «очень трудная борьба».

«Дело в том, что он не думал, что в то время это было возможно, что я смогу выдвинуться и получить номинацию, — сказал Байден. — Так я тогда считал».

Из записи неясно, когда именно состоялась встреча Байдена с Обамой, хотя Байден рассказал об этом всего за несколько дней до выборов 2016 года, 3 ноября 2016 года.

Байден рассказал также о различных совещаниях с высокопоставленными советниками, на которых обсуждалось, стоит ли ему объявлять о намерении баллотироваться на пост президента, как он должен представить свою кандидатуру и когда ему следует сделать это заявление. В аудиозаписи Байден не уточняет, в каком году проходили эти совещания.

«Все сошлись во мнении, что вопрос уже не в том, возможно ли это, а в том, когда мне нужно будет раскрыть свои карты, чтобы это выглядело правдоподобно», — сказал он.

Байден также обсуждал с помощниками, с какими трудностями ему придется столкнуться в качестве кандидата, и один из них упомянул его оплошности как одно из многих препятствий, которые ему придется преодолеть.

«Оплошности — это как вирус. Он дремлет, но стоит вам снова допустить ошибку, как о ней заговорят», — сказал Байден, словно зачитывая свои записи.