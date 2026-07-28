«Город ангелов» превращается в лагерь для бездомных и наркоманов

Улицы Лос-Анджелеса превращаются в палаточный лагерь бездомных и наркоманов, и американцы в ужасе от происходящего. Как выглядит сейчас «город ангелов», показало российское видеоагентство «Раптли».

На кадрах, приведенных агентством, видны лежащие прямо на асфальте люди, а также палатки, расставленные на тротуарах города. При этом вокруг разбросаны картонки и мусор.

«Тут находят убийц. Лос-Анджелес — город полной вседозволенности. Ситуация ухудшается», — рассказала одна из местных жительниц.

В свою очередь волонтеры, готовящие еду для бездомных, констатировали, что, попав в этот порочный круг, людям очень сложно выбраться, так как для того, чтобы снять жилье, нужно зарабатывает «втрое больше стоимости аренды» и иметь хорошую кредитную историю.

Ранее американский блогер Дэн Касл сравнил Москву и Нью-Йорк. По словам американца, в российской столице «мусора вообще нет», а Нью-Йорк «утопает в грязи и заполонен бездомными и наркоманами».