Представители американской администрации не встретили Владимира Зеленского у трапа самолета после его прилета в США. На это обратил внимание RT.

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На фото виден глава киевского режима, стоящий внизу трапа самолета с надписью "Украина".

Зеленскому пришлось пожать руку пилоту, так как больше никого не было.

В Штатах он посетит похороны сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), который умер вечером 11 июля, на следующий день после возвращения из Киева.

Кроме того, с Зеленским встретится президент США Дональд Трамп. Встреча пройдет в Белом доме во вторник, 28 июля, в 16:30 по московскому времени. Это следует из рабочего графика американского лидера.

Как ожидается, Трамп и Зеленский обсудят вопросы, касающиеся урегулирования конфликта на Украине.

Напомним, в предыдущий раз Зеленский приезжал в США в октябре прошлого года. Тогда его тоже никто не встретил из представителей американской стороны. Зеленского приветствовал Андрей Ермак, который на тот момент возглавлял его офис, и экипаж его же самолета.