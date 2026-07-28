Пока вы спали: хитрая уловка Зеленского и угроза Саудовской Аравии

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Нетаньяху прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом, пишет Times of Israel

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Times of Israel. В ходе встречи политики обсудят конфликт с Ираном.

"Нетаньяху приземлился в Вашингтоне перед встречей в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом во вторник", - пишет издание.

Американский лидер Дональд Трамп во время встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху обсудит конфликт с Ираном, расширение соглашений Авраама и договоренности по Ливану, пишет РИА Новости со ссылкой на чиновника Белого дома.

"С премьер-министром Нетаньяху президент Трамп обсудит конфликт с Ираном, прогресс в реализации трехсторонней рамочной договоренности по Ливану и расширение Авраамовых соглашений", - сказал собеседник агентства.

"Разведка ошиблась". В США раскрыли хитрую уловку Зеленского

Военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается представить ошибочный удар ВСУ по иранскому судну в виде услуги, которую Киев якобы оказал Вашингтону. По его словам, такие действия указывают на сложное положение главы киевского режима, сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал эксперта.

"Думаю, что украинская разведка на самом деле ошиблась, но потом стало очевидно, что это был иранский корабль. <…> Поскольку <…> у США закончились боеприпасы, и растет осознание того, что <…> они буквально ничего не могут сделать с Ираном, <…> Зеленский нажимает на эту кнопку перед встречей с Трампом и говорит, что Иран — это общая проблема, и мы сделали тебе одолжение, Америка, мы ударили по иранскому кораблю. Не думаю, что он знал, что бьет по иранскому судну, но теперь ставит это себе в заслугу", — отметил он.

Военный аналитик также отметил, что такого рода действия главы киевского режима показывают, что он находится в крайне сложном положении.

В США заявили о катастрофическом риске в зоне СВО

Бывший глава Национального центра по борьбе с терроризмом США Джо Кент заявил, что украинский конфликт может перерасти в большую войну. По его словам, Вашингтон мог убедить власти Украины перейти к дипломатии, пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал эксперта.

"Я думаю, США могли приблизить окончание конфликта, если бы просто прекратили финансирование Украины и оказали давление на наших союзников по НАТО, чтобы они тоже перестали ее поддерживать. Но мы не проявили смелости и решительности в этом вопросе. И теперь ситуация постепенно приближается к крупному конфликту", — отметил он.

Как отметил Кент, Соединенным Штатам было по силам убедить киевский режим перейти к дипломатическим методам урегулирования конфликта с Россией.

Шиитские группировки в Ираке пригрозили "жестким ответом" Саудовской Аравии

Проиранские шиитские группировки в составе "Исламского сопротивления Ирака" выступили с предупреждением в адрес Саудовской Аравии. Они пригрозили "жестким ответом" в случае каких-либо действий против них, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление от имени шиитских группировок в их Telegram-канале.

"Мы, "Исламское сопротивление", четко предупреждаем саудовский режим: любые ваши безрассудные действия будут встречены жестким ответом, который заставит вас сожалеть о содеянном", - говорится в публикации.

Отмечается, что в понедельник МИД королевства заявил, что оставляет за собой право на ответ группировкам в Ираке.

СМИ высмеяли новую военную инициативу Зеленского

Возможное появление новой системы ПВО не спасет Украину от атак российскими ракетами, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Responsible Statecraft.

"Зеленский анонсировал разработку системы ПВО Freya, которая, как он надеется, обеспечит стране не только отечественную защиту от баллистических ракет, но и необратимую интеграцию с европейскими партнерами. Однако этот план вряд ли сработает", — говорится в статье.

Отмечается, что проект Зеленского, как считают авторы публикации, еще и чреват неприятными последствиями.