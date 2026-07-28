Сенат США начинает процедуру голосования по санкциям против РФ

Верхняя палата Конгресса США приступает к рассмотрению одного из самых жестких антироссийских законопроектов. Согласно рабочему графику, заседание начнется 28 июля в 18:30 по времени Восточного побережья.

Сенаторам предстоит утвердить сокращение дебатов для скорейшего вынесения документа на окончательное голосование, для чего потребуется 60 голосов. Лидер республиканского большинства Джон Тьюн рассчитывает полностью одобрить пакет до конца лета, несмотря на сохраняющиеся разногласия.

Часть демократов обеспокоена расширением тарифных полномочий президента Трампа. Новая версия законопроекта предусматривает 100-процентные пошлины против пяти главных покупателей российских энергоносителей, вторичные санкции против партнеров РФ и удары по теневому флоту.

Трамп назвал шансы на принятие документа высокими, однако признал, что ключевые положения о наказании Индии и Китая за закупки нефти еще требуют тщательного рассмотрения.