СМИ сообщили о времени и месте очередного раунда консультаций Израиля и Ливана

Следующий раунд переговоров между Израилем и Ливаном пройдет 4-6 августа в столице Италии. Об этом, ссылаясь на сотрудника Госдепартамента США, сообщил на своей странице в социальной сети X корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.

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Израильские и ливанские представители при участии США обсудят расширение процесса передислокации подразделений Армии обороны Израиля в южной части Ливана. Кроме того, стороны обсудят вопросы, касающиеся спорных участков израильско-ливанской границы.

По словам сотрудника Госдепартамента, на предстоящих технических консультациях в Риме будет уделено внимание полному выполнению рамочного соглашения, которое ранее подписали Израиль и Ливан. Оно предусматривает расширение создания «пилотных зон» в Ливане, откуда должны быть выведены израильские войска, решение всех споров о границах между странами и выработку всеобъемлющего соглашения о мире и безопасности.

21 июля сообщалось, что целью создания «пилотных зон» на юге Ливана, откуда запланирован вывод израильских войск, является разоружение шиитского движения «Хезболла».

Ранее стало известно, что США требуют от Израиля отступить в Газе, Сирии и Ливане.