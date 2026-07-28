WSJ: Трамп настроен на мирное решение конфликта на Украине

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме сообщает о серьезном сдвиге в настроениях американского руководства. По словам высокопоставленного чиновника, президент Дональд Трамп и его команда выражают готовность играть конструктивную роль в прекращении боевых действий.

Собеседник издания отметил, что Трамп с оптимизмом смотрит на перспективы заключения мирной сделки и готов взаимодействовать с обеими сторонами.

Трамп обсудит с Зеленским процесс урегулирования конфликта на Украине

Ранее, как утверждает газета, он в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным прямо заявлял, что хотел бы скорейшего завершения противостояния.

Стоит отметить, что глава МИД РФ Сергей Лавров 24 июля уже отмечал очевидное изменение подхода Вашингтона к пониманию достигнутых ранее договоренностей. При этом российская сторона подчеркивает, что в любом случае выполнит поставленные задачи.