Ливан предложил альтернативный маршрут для поставок иракской нефти

Ливан предложил Ираку дополнительный маршрут поставки нефти в порты Средиземного моря в обход Ормузского пролива. Об этом сообщает выходящая в Объединенных Арабских Эмиратах газета The National.

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В ходе однодневного визита премьер-министра Ливана Навафа Салама в Багдад ливанская сторона предложила использовать свою территорию для дополнительного выхода Ирака к Средиземному морю. В случае реализации этой идеи Ливан получит значительную логистическую роль и откроет для Ирака новые возможности для торговли.

По словам официальных лиц, обе страны договорились о создании совместной технической группы, а делегация Ирака в ближайшее время посетит Ливан, где изучит возможности реализации этих планов. В частности, речь идет об изучении вопроса о строительстве ответвления трубопровода, который проходит из Сирии в ливанский город Триполи. Кроме того, будет рассмотрена возможность строительства в Ливане нефтеперерабатывающего завода.

22 июля спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что никто не будет продавать нефть на Ближнем Востоке, если ее не сможет продавать Иран.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть упали после приостановки ударов США по Ирану.