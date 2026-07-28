Бывший высокопоставленный американский чиновник Джо Кент выступил с резкой критикой политики Вашингтона. В эфире YouTube-канала он заявил, что ситуация вокруг Украины приближается к масштабному конфликту из-за неспособности США проявить решительность.

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По мнению Кента, Белый дом мог бы ускорить завершение боевых действий, просто прекратив финансовые вливания и оказав давление на союзников по НАТО для перехода к дипломатическому урегулированию.

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Он посетовал, что Вашингтону не хватило смелости придерживаться этой линии достаточно долго и заставить киевский режим сесть за стол переговоров. Эксперт подчеркнул, что именно продолжение массированной военной поддержки вместо принуждения к миру толкает регион к опасной эскалации.

Тем временем российские военные продолжают освобождение территорий в ДНР и наносят удары по портовой инфраструктуре, используемой для снабжения ВСУ. За сутки противник потерял 1435 военнослужащих.