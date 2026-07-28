Вашингтон и Париж вступили в перепалку в ООН

Американская делегация демонстративно покинула зал заседаний Совета Безопасности ООН во время выступления представителей Франции. Инцидент, о котором сообщает Associated Press, произошел на заседании по Украине и стал следствием жесткой критики в адрес Вашингтона по вопросу прав человека.

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Непосредственным поводом для эскалации послужило голосование о продлении полномочий верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на четыре года. За это решение высказались 144 страны, однако десять государств, включая США, проголосовали против.

Французская миссия в Женеве заранее осудила позицию Штатов. Французские дипломаты заявили, что Соединенные Штаты, «когда-то бывшие маяком прав человека», теперь оказались в одном ряду с Россией, Северной Кореей, Никарагуа и Мали.

Россия, США и Израиль выступили против комиссара ООН Тюрка

Заместитель посла США при ООН Дэн Негреа парировал обвинения в ходе заседания, упрекнув Париж в «моральном позерстве» и попытках поучать другие государства. Американский дипломат подчеркнул, что Вашингтон отказывается слушать «политизированную риторику» Франции, пока та не пересмотрит свой подход. В свою очередь, посол США при ООН Майк Уолтц добавил, что Франция якобы поддерживает «одних из худших нарушителей прав человека» и голосует за критика демократических стран, включая США, Великобританию и Израиль.

Конфликт в стенах ООН развивается на фоне углубляющихся разногласий между администрацией Дональда Трампа и европейскими партнерами. Среди спорных тем — будущее НАТО, возможное изменение дислокации американских войск в Европе и планы Трампа в отношении Гренландии, принадлежащей Дании, которая является членом альянса.

Французский посол при ООН Жером Боннафон, получивший слово после демонстративного ухода американской стороны, воздержался от прямых комментариев относительно случившегося. Он ограничился заявлением, что Франция продолжит поддерживать работу ООН в сфере международной безопасности и прав человека, а также выступать за сохранение независимости организации.