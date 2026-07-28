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Иран пообещал российским судам особый режим прохода через Ормуз

Московский Комсомолец

Посол Ирана Джалали заявил о сохранении особого режима для российся Ормузский пролив Тегеран гарантировал беспрепятственное судоходство для Москвы, несмотря на продолжающийся военный конфликт в регионе. 

Иран пообещал российским судам особый режим прохода через Ормуз
© Московский Комсомолец

Посол Исламской Республики Иран в Москве Казем Джалали в беседе с ТАСС подтвердил, что для дружественных стран действует и будет действовать особый режим прохода через стратегический пролив.

Это заявление означает, что российские торговые и военные корабли не столкнутся с ограничениями, которые Иран ввел в отношении коммерческого флота других государств на фоне эскалации. 

Ранее Тегеран неоднократно заявлял о введении нового правового порядка в проливе, предусматривающего плату за безопасное прохождение судов. 