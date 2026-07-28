Ирландский журналист Чей Боуз резко отреагировал на призыв Владимира Зеленского ввести дополнительные ограничения против России.

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Свое мнение он опубликовал в социальной сети X, задавшись вопросом, насколько сильнее Запад способен расширить уже действующие меры.

«Зеленый гоблин снова просит своих западных хозяев ввести “тотальные санкции” против России. Насколько тотальными они могут стать через 4,5 года?» — написал Боуз.

Экономическое давление на Россию было усилено западными странами после начала событий на Украине. Евросоюз с этого времени принял 21 пакет ограничений.

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При этом каждое последующее согласование новых рестрикций дается Брюсселю все сложнее. Санкционная политика также сопровождалась ростом стоимости электроэнергии, топлива и продуктов питания в европейских странах и Соединенных Штатах.

В Москве неоднократно подчеркивали, что ограничения не позволили Западу добиться заявленных целей. Владимир Путин называл попытки ослабить и сдержать Россию долгосрочной стратегией западных государств.

Российский президент также заявлял, что санкции нанесли серьезный ущерб мировой экономике.