Белый дом заявил, что пришло время закончить конфликт на Украине

Высокопоставленный американский чиновник в беседе с CNN дал понять, что терпение Вашингтона на исходе. По его словам, теперь настало время закончить войну, и эта тема станет центральной на предстоящей встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

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Как утверждает источник в Белом доме, президент США планирует обсудить с главой киевского режима процесс мирного урегулирования между Москвой и Киевом.

Трамп обсудит с Зеленским процесс урегулирования конфликта на Украине

Ранее СМИ сообщили, что личная встреча лидеров запланирована на 28 июля. Ожидается, что в ходе своего визита в Соединенные Штаты Зеленский также примет участие в траурной церемонии прощания с сенатором-республиканцем, который был одним из ключевых лоббистов военной помощи Украине.

Новый сигнал из Вашингтона говорит о серьезном сдвиге в риторике.