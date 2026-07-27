Бывшего госсекретаря МИД Украины обвинили в хищении

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что бывший госсекретарь украинского МИД подозревается в краже финансов, которые западные страны отправляли Киеву в качестве военной помощи. Об этом сообщает «Газета.ру».

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Согласно информации НАБУ, чиновник мог организовать преступную схему, благодаря которой было похищено около 1,2 миллионов долларов финансовой помощи — около 93,6 миллионов рублей по текущему курсу. Отмечается, что в рамках схемы подозреваемый мог убеждать международные структуры отправлять деньги на счет подконтрольной ему организации.

По этому делу также проходят экс-руководитель аппарата госсекретаря МИД, советник бывшего министра иностранных дел, действующий дипломатический работник и другие чиновники. При этом, ведомство не называет имя подозреваемых, но украинские СМИ предположили, что речь идет об Александре Банькове, который занимал должность госсекретаря МИД Украины с 2020 по 2024 год.