Раскрыта тема встречи Трампа и Зеленского

Темой встречи во вторник президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского станет процесс разрешения разногласий между РФ и Украиной.

Об этом сообщает СNN со ссылкой на сотрудника Белого дома.

«По его словам, во время встречи Трампа с Зеленским лидеры обсудят мирный процесс между Россией и Украиной», — сообщает телеканал.

По словам чиновника, «пришло время заканчивать войну».

О том, что лидеры двух стран встретятся стало известно накануне. Зеленский 28 июля будет в Вашингтоне, чтобы присутствовать на церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, с которым они были близки.

24 июля украинский лидер выразил готовность подписать мирное соглашение с Россией в США. В беседе с журналисткой Лорой Лумер он заявил, что для этого он готов приехать в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго. Он добавил, что все зависит от Трампа, который должен определить место встречи.