Украинские СМИ узнали о попытке Федорова выдвинуть «ультиматум» Зеленскому

Во время встреч за закрытыми дверями еще действующий министр обороны Украины Михаил Федоров «пытался ставить ультиматумы» президенту Владимиру Зеленскому. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на окружение главы государства.

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«Мы не учли, что Миша начнет отбиваться. Еще, наверное, не было прецедента, чтобы министр, тем более министр обороны пытался ставить ультиматумы президенту. Тем более, еще раньше Миша сам говорил: если вы решите меня уволить, просто скажите, я напишу заявление и уйду», — заявил источник.

При этом в окружении Федорова ситуацию оценивают по-другому. Там считают, что президент Украины затеял смену кабинета министров чтобы убрать главу военного ведомства.

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Как уточняет источник в окружении экс-министра, Федорову никто не говорил писать заявления. За несколько часов до заседания фракции «Слуга народа» ему сообщили, что на должность главы МО Зеленский будет вносить другую кандидатуру, сообщает «РБК-Украина».

До этого президент Владимир Зеленский заявил, что отставка Михаила Федорова с должности министра обороны Украины связана с необходимостью выстраивания эффективной системы во время боевых действий, нельзя тратить время на урегулирование конфликтов между различными структурами. Он заявил, что Украине необходим новый подход к мобилизации. Кроме того, стране нужно единство между генштабом и минобороны, указал политик.

Ранее экс-премьер Украины указал на вмешательство двух стран в дело Сырского и Федорова.