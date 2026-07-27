На Западе заявили о сближении России с одной страной

Россия прилагает значительные усилия для укрепления связей с новыми властями Мадагаскара. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство связывает это с расположением острова у Мозамбикского пролива — через него проходит треть мировой сырой нефти.

В публикации отмечается, что этот большой, но относительно малонаселенный остров в Индийском океане является одной из беднейших стран мира. Мадагаскар не имеет значительного дипломатического влияния и представляет ограниченный экономический интерес.

19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Мадагаскар является одним из главных партнеров России в Африке. По словам российского лидера, взаимодействие двух стран всегда «было ровным». Соответствующее заявление Путин сделал в ходе переговоров с малагасийским коллегой Микаэлем Рандрианириной.

В конце сентября 2025 года Мадагаскар столкнулся с волной протестов, вызванных перебоями в водо- и электроснабжении. Жители Антананариву и других крупных городов, координируя свои действия через социальные сети, выходили на улицы, требуя восстановления стабильной подачи электричества и воды.

Группа военных, выступившая в поддержку протестующих на Мадагаскаре, 14 октября взяла власть в свои руки и распустила все прежние органы управления страной. Временным президентом стал Микаэль Рандрианирина, глава корпуса армейской административной и технической службы.