Трамп рассказал о мольбах Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Ирана умоляли Соединенные Штаты прекратить нанесение ударов по Исламской Республике.

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Слова хозяина Белого дома приводит телеканал CNN.

«Они очень вежливо попросили нас: „Пожалуйста, прекратите, давайте встретимся“», — сказал Трамп.

Президент США отметил, что они «вернутся к тому же самому», если не удастся заключить сделку.

Ранее американский президент заявил о большой вероятности заключения сделки между США и Ираном, поскольку переговоры по ней уже идут. По словам Трампа, «хорошие переговоры» с Тегераном проводятся «уже сейчас». Глава Белого дома добавил, что у него «достаточно времени», чтобы разобраться с иранским вопросом.