Избитая в Польше украинка обратилась к соотечественникам с неожиданным призывом

Молодая украинка Анастасия, жестоко избитая в Польше, попросила соотечественников меньше говорить «на своем языке» за границей. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в воскресенье, 26 июля, трое поляков зашли в магазин во Вроцлаве. Внимание мужчин привлекла пара, говорившая между собой с украинским акцентом. Они набросились на молодых людей, избили их.

Врачи госпитализировали пострадавших, оказали медицинскую помощь, в частности, наложили девушке швы на шею.

После выхода из клиники Анастасия записала обращение к гражданам Украины, призвала их как можно меньше говорить «на своем языке» в общественных местах за границей.

«Даже обычный поход в магазин может окончиться в госпитале», — подчеркнула украинка.

Ранее сообщалось, что число преступлений в отношении украинцев в Польше в 2026 году значительно увеличилось.

По мнению экспертов, это связано с дерзким поведением украинской молодежи в польских городах, муссированием темы Волынской резни в СМИ Польши, ухудшением отношений между Киевом и Варшавой.