Иран и Оман обсуждают возобновление судоходства в Ормузском проливе

Переговорщики из Ирана и Омана пытаются достичь соглашения о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Успешная сделка позволила бы исламской республике и США возобновить переговоры о прекращении войны», — говорится в публикации.

25 июля портал Axios сообщил, что переговоры Омана и Ирана о новом соглашении по возобновлению судоходства через Ормузский пролив продвигаются.