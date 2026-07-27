Bloomberg: Иран и Оман обсуждают возобновление судоходства в Ормузском проливе
Переговорщики из Ирана и Омана пытаются достичь соглашения о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
«Успешная сделка позволила бы исламской республике и США возобновить переговоры о прекращении войны», — говорится в публикации.
25 июля портал Axios сообщил, что переговоры Омана и Ирана о новом соглашении по возобновлению судоходства через Ормузский пролив продвигаются.