Трамп ответил на возражения Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп заявил, что не согласен с возражениями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху против возможной продажи Турции американских истребителей F-35.

© Московский Комсомолец

Такое заявление американский лидер сделал, отвечая на вопросы журналистов о позиции израильского премьера по поводу потенциальных поставок самолетов Анкаре. По его словам, президент Турции Реджеп Эрдоган — его друг.

"Он мой друг, и никто не будет говорить мне, что мы должны или не должны продавать. Турция была для меня потрясающим союзником", — сказал Трамп.

Также он заявил, что Иран якобы запросил встречу с американской стороной для обсуждения возможной сделки.