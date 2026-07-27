Трамп ответил на возражения Нетаньяху

Трамп заявил, что Нетаньяху не будет ему указывать
Президент США Дональд Трамп заявил, что не согласен с возражениями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху против возможной продажи Турции американских истребителей F-35.
Такое заявление американский лидер сделал, отвечая на вопросы журналистов о позиции израильского премьера по поводу потенциальных поставок самолетов Анкаре. По его словам, президент Турции Реджеп Эрдоган — его друг.
Также он заявил, что Иран якобы запросил встречу с американской стороной для обсуждения возможной сделки.