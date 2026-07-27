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Бёрнем: Британия готова отправить войска на Украину после мирного соглашения

RT на русском

Великобритания готова направить на Украину многонациональные силы после прекращения огня.

Бёрнем сделал заявление об отправке британских войск на Украину
© Global Look Press

Об этом заявил премьер-министр страны Энди Бёрнем.

«Когда, наконец, будет достигнуто прекращение огня, мы будем готовы развернуть многонациональные силы для укрепления безопасности Украины на долгосрочную перспективу», — цитирует его газета The Independent.

Ранее Бёрнем заявил, что Лондон остаётся непоколебимым в своей поддержке Украины.

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