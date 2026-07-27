Бёрнем сделал заявление об отправке британских войск на Украину

Великобритания готова направить на Украину многонациональные силы после прекращения огня.

Об этом заявил премьер-министр страны Энди Бёрнем.

«Когда, наконец, будет достигнуто прекращение огня, мы будем готовы развернуть многонациональные силы для укрепления безопасности Украины на долгосрочную перспективу», — цитирует его газета The Independent.

Ранее Бёрнем заявил, что Лондон остаётся непоколебимым в своей поддержке Украины.

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