В Раде заявили об утрате Трампом влияния на Зеленского

Президент США Дональд Трамп утратил все возможности влиять на украинского лидера Владимира Зеленского в 2025 году.

Об этом заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в Telegram.

«По сети разгоняют дичь о том, что в США Зеленскому предложат какие-то новые условия завершения войны, от которых он не сможет отказаться. Это не соответствует действительности — Трампу нечего предложить Зеленскому сегодня, он все свои возможности надавить на Зеленского утратил в 2025 году», — написал парламентарий.

При этом, по словам Дубинского, Зеленскому нужна встреча с Трампом. Нардеп объяснил, что это поможет украинскому лидеру «отбиться» от тех, кто поддерживает возвращение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова на должность.

В Кремле высказались о дуализме Трампа в позиции по Украине

Ранее Зеленский не захотел называть Трампа лучшим президентом США. По мнению украинского лидера, таковым являлся Авраам Линкольн.