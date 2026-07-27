Тайная пассия: уроженка Белоруссии может стать наследницей Эпштейна

Большая часть многомиллионного состояния американского финансиста Джеффри Эпштейна может достаться белоруске Карине Шуляк. Она была последней возлюбленной американца, обвиненного в торговле людьми, изнасилованиях и педофилии. Пара встречалась около девяти лет. Белоруска была последней, кому позвонил финансист перед своей смертью.

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Кто такая Карина Шуляк и какое наследство оставил ей Эпштейн, выясняла «Вечерняя Москва».

Какое наследство получит Шуляк

Значительная часть состояния американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в педофилии и торговле людьми, может достаться 37-летней уроженке Белоруссии Карине Шуляк. Девушка была последней, с кем созванивался бизнесмен перед своей смертью в 2019 году.

За пару дней до этого финансист подписал завещание, в котором поручил передать Шуляк наибольшую часть своего состояния. По документам, она может унаследовать около 100 миллионов долларов, включая 50 миллионов долларов ежегодной ренты и остров Литл-Сент-Джеймс. Точная сумма неизвестна. Также ей может достаться кольцо, подаренное Эпштейном.

— Она может унаследовать до 100 миллионов долларов из его состояния, включая бриллиантовое кольцо в 33 карата, — утверждает газета The New York Times.

В общей сложности состояние Эпштейна оценивается в 600 миллионов долларов. Помимо Шуляк унаследовать эти активы могут другие родственники и близкие финансиста, в том числе его дети его брата Марка. При этом часть средств уйдет на компенсации жертвам преступлений умершего бизнесмена.

Знакомство Эпштейна и Шуляк

Карина Шуляк родилась в Минске в 1989 году. После школы она отучилась на стоматолога в Белорусском государственном медицинском университете, затем в 2009 году приехала в США по программе Work and Travel. Еще через два года девушка познакомилась в Нью-Йорке с Джеффри Эпштейном. По одной версии, стоматолога и финансиста свела их общая подруга. По другой версии, пара познакомилась по переписке годом ранее, и именно Эпштейн помог Шуляк переехать в Соединенные Штаты.

Позднее американский финансист помог новой пассии поступить в стоматологическую школу Колумбийского университета в США, в которую ранее ее отказались зачислять. Также Шуляк при поддержке Эпштейна получила американское гражданство.

— Вы замечательный человек. Спасибо вам за то, что вы приложили усилия, чтобы помочь мне, — говорилось в одном из первых писем Шуляк Эпштейну, опубликованных Минюстом США.

На тот момент у финансиста уже была судимость за вовлечение несовершеннолетних в проституцию.

Как развивались отношения

Вскоре между Шуляк и Эпштейном завязались романтические отношения. Пара часто переписывалась и встречалась лично, порой финансист даже отвечал на сообщения родителей возлюбленной, которые поздравляли его с днем рождения. Также мужчина покрыл расходы на лечение рака груди у матери Шуляк.

— Скажи им, что они подарили мне тебя — это лучший подарок, — писал финансист своей девушке.

Отношения пары нельзя было назвать спокойными. Шуляк была очень ревнивой. Друзья Эпштейна даже прозвали девушку «инспектором» за то, что та проверяла его переписки и пыталась контролировать каждый его шаг. Финансист возмущался, что возлюбленная проводит с ним слишком мало времени, а та в ответ обвиняла мужчину, что он «абсолютно испортил ей день».

При этом у Эпштейна были большие планы на свою пассию. В письмах он часто называл ее своей партнершей, обещал жениться на ней и даже подарил избраннице кольцо с бриллиантом на 33 карата. Пара встречалась около девяти лет, вплоть до смерти финансиста.

Сама Шуляк не считает себя очередной жертвой Эпштейна. По ее словам, мужчина действительно во многом ей помог и вызывал у нее симпатию. Соучастницей финансиста ее тоже не считают.

Уголовный процесс по делу Эпштейна длится в США уже несколько лет. Следователи считают, что финансист организовывал на своем острове секс-вечеринки для звезд и политиков. В феврале 2026 года Минюст США опубликовал более 3,5 миллиона новых файлов по этому делу.