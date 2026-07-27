Известного ведущего не стало в 85 лет

Известного британского телеведущего и комика Билла Одди не стало в 85 лет.

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Об этом пишет The Guardian со ссылкой на его агента Дэвида Фостера.

«С глубокой скорбью сообщаю о кончине Билла Одди — самого любимого в стране знатока птиц. Билл был разносторонней знаменитостью — ведущим программ о дикой природе, комиком, писателем, автором песен, музыкантом и защитником природы», — говорится в заявлении.

По словам агента, ведущий внес огромный вклад в охрану природы, который никогда не будет забыт.

«Он был моим другом, и для меня было честью представлять его интересы столько лет. Мне будет его очень не хватать», — добавил Фостер.

Причина смерти ведущего не называется.

Одди родился в 1941 году в английском городе Рочдейл. Окончил Кембриджский университет. Во время учебы в вузе познакомился с Тимом Брук-Тейлором и Грэмом Гарденом, с которыми позднее создал комедийное трио The Goodies. Комики вместе придумали и сняли одноименное юмористическое шоу, которое выходило на британском телевидении в 1970-1980-х годах. Помимо этого, Одди с детства был любителем птиц — им он впоследствии посвятил множество книг. Начиная с 1983 года он регулярно появлялся в программах о дикой природе. Он вел популярные шоу Springwatch и Autumnwatch, рассказывающие о жизни животных весной и осенью.