Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану началом масштабных военных действий в случае, если текущие переговоры не принесут результата в кратчайшие сроки.

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон придерживается предельно жесткой позиции.

«Мы ведем очень интенсивные переговоры с Ираном. Если они не увенчаются успехом, мы вернемся к очень решительным военным действиям», — заявил Дональд Трамп в интервью порталу Axios.

Глава Белого дома также дал понять, что не намерен тратить время на затяжные дипломатические маневры. По его словам, вопрос должен быть решен немедленно: «Либо все произойдет быстро, либо не произойдет вовсе».

Напомним, что ранее группа международных посредников во главе с Катаром и Пакистаном зафиксировала существенный прогресс в попытках вернуть Вашингтон и Тегеран к диалогу.

Дипломатические усилия направлены на восстановление режима прекращения огня и создание безопасного механизма для прохода торговых судов через Ормузский пролив. Агентство Associated Press со ссылкой на источники в регионе отмечает, что к консультациям также привлечен Оман.