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Политолог объяснил, почему жители одной из стран Европы выступили за территориальные уступки Украины

Семён Капранов
Алексей Мартыновэксперт

Результаты исследования социологического агентства STEM, зафиксировавшие рост усталости граждан Чехии от украинского кризиса, отражают общеевропейскую тенденцию, заявил в разговоре с «Рамблером» директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

Согласно данным опроса STEM, 65% жителей Чехии выступают за скорейшее завершение конфликта на Украине, даже если Киеву для этого придется пойти на территориальные уступки. Кроме того, в стране снизился уровень поддержки пребывания украинцев: за сохранение возможности их проживания на чешской территории высказываются 53% респондентов против 58% ранее.

По словам политолога, подобные результаты опроса вполне логичны, так как граждане европейских стран устали от перераспределения бюджетных средств не в свою пользу.

«Было бы странно, если бы в любой из восточно- или западноевропейских стран большинство респондентов не ответило точно так же. От этого конфликта страдают все — в том числе из-за беженцев, нагрузки на бюджеты и военной помощи, которая никому не нужна. Все прекрасно понимают, что это просто выброшенные в никуда средства, все это отрывается от социальных программ, инфраструктуры и улучшения качества жизни. Это абсолютно здоровая реакция любого общества европейской страны, вовлеченной в эту украинскую химеру через своих политиков».

Алексей Мартынов
Алексей МартыновПолитолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ

При этом специалист подчеркнул, что мнение рядовых европейцев вряд ли сразу приведет к пересмотру официальной внешней политики государств, поскольку члены ЕС жестко ограничены в своем суверенитете.

«Я не думаю, что результаты опроса станут сигналом для элит скорректировать курс. Вопрос не в том, что думают люди, а в том, насколько они могут сопротивляться общему тренду, заложенному Великобританией, и давлению из Брюсселя, который экономически давит на все страны через трансферты. Ни одна из европейских стран не имеет достаточного суверенитета для принятия самостоятельных решений в интересах собственных граждан. Мы видим попытки отстаивать суверенные права в Венгрии, Болгарии, Австрии, но в текущей конфигурации ЕС отдельные государства здорово урезаны в своих возможностях», — обратил внимание Мартынов.

Комментируя данные о падении поддержки находящихся в Чехии украинцев, эксперт отметил, что европейцы все сильнее устают от затянувшегося кризиса и расходов из собственных карманов.

«Снижение поддержки беженцев — это процесс, который активно идет не только в Чехии, но и в других странах, например в Польше. Это продиктовано общей усталостью, поведением самих приезжих и ситуацией, которая затягивается. Все прекрасно понимают, что все закончится однозначной победой России, а чем дольше затягивается конфликт, тем больше денег вымывается из карманов самих европейских налогоплательщиков», — резюмировал собеседник.

Ранее спикер парламента Чехии выступил против членства Украины в ЕС и НАТО.