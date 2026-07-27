Результаты исследования социологического агентства STEM, зафиксировавшие рост усталости граждан Чехии от украинского кризиса, отражают общеевропейскую тенденцию, заявил в разговоре с «Рамблером» директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

Согласно данным опроса STEM, 65% жителей Чехии выступают за скорейшее завершение конфликта на Украине, даже если Киеву для этого придется пойти на территориальные уступки. Кроме того, в стране снизился уровень поддержки пребывания украинцев: за сохранение возможности их проживания на чешской территории высказываются 53% респондентов против 58% ранее.

По словам политолога, подобные результаты опроса вполне логичны, так как граждане европейских стран устали от перераспределения бюджетных средств не в свою пользу.

«Было бы странно, если бы в любой из восточно- или западноевропейских стран большинство респондентов не ответило точно так же. От этого конфликта страдают все — в том числе из-за беженцев, нагрузки на бюджеты и военной помощи, которая никому не нужна. Все прекрасно понимают, что это просто выброшенные в никуда средства, все это отрывается от социальных программ, инфраструктуры и улучшения качества жизни. Это абсолютно здоровая реакция любого общества европейской страны, вовлеченной в эту украинскую химеру через своих политиков». Алексей Мартынов Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ

При этом специалист подчеркнул, что мнение рядовых европейцев вряд ли сразу приведет к пересмотру официальной внешней политики государств, поскольку члены ЕС жестко ограничены в своем суверенитете.

«Я не думаю, что результаты опроса станут сигналом для элит скорректировать курс. Вопрос не в том, что думают люди, а в том, насколько они могут сопротивляться общему тренду, заложенному Великобританией, и давлению из Брюсселя, который экономически давит на все страны через трансферты. Ни одна из европейских стран не имеет достаточного суверенитета для принятия самостоятельных решений в интересах собственных граждан. Мы видим попытки отстаивать суверенные права в Венгрии, Болгарии, Австрии, но в текущей конфигурации ЕС отдельные государства здорово урезаны в своих возможностях», — обратил внимание Мартынов.

Комментируя данные о падении поддержки находящихся в Чехии украинцев, эксперт отметил, что европейцы все сильнее устают от затянувшегося кризиса и расходов из собственных карманов.

«Снижение поддержки беженцев — это процесс, который активно идет не только в Чехии, но и в других странах, например в Польше. Это продиктовано общей усталостью, поведением самих приезжих и ситуацией, которая затягивается. Все прекрасно понимают, что все закончится однозначной победой России, а чем дольше затягивается конфликт, тем больше денег вымывается из карманов самих европейских налогоплательщиков», — резюмировал собеседник.

Ранее спикер парламента Чехии выступил против членства Украины в ЕС и НАТО.