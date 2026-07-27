Макрон посетит зону катастрофического пожара в Жиронде

Президент Франции Эммануэль Макрон 27 июля посетит департамент Жиронда, где с 22 июля продолжается катастрофический лесной пожар, сообщает Le Figaro. Он встретится с пожарными, военными и местными властями, чтобы выразить поддержку. По данным главы МВД, огонь уничтожил 42 тыс. га, его удалось стабилизировать, но не локализовать.

В Елисейском дворце заявили, что президент также встретится с выборными должностными лицами, чтобы поблагодарить их за самоотверженность. Макрон лично оценит ситуацию на месте.

Пожар в Жиронде стал одним из крупнейших в Европе в этом сезоне. Он начался 22 июля и быстро распространился из-за сильного ветра и аномальной жары.

На борьбу с огнем брошены значительные силы: сотни пожарных, авиация и военные подразделения. Однако сложные погодные условия продолжают мешать тушению.

Власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности. Эвакуация населения из опасных районов продолжается.

В 2025 году аналогичный пожар в Жиронде уничтожил около 30 тыс. га леса. Кроме того, в июле 2026 года Европейский союз направил Франции €50 млн на помощь пострадавшим регионам от лесных пожаров.

Более 200 000 человек покинули дома из-за охвативших Францию и Испанию пожаров.