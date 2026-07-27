Пока вы не уснули: атака на Ростов-на-Дону и ответ Путина на призыв «смелее» действовать в СВО

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Число жертв атаки ВСУ на Ростов-на-Дону возросло

Число жертв атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростов-на-Дону выросло до пяти: погибшими обнаружены еще трое — двое взрослых и один ребенок. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, тела трех человек были найдены спасателями при разборе завалов многоквартирного дома, разрушенного в результате удара беспилотника.

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Путин ответил на призывы «смелее» действовать в СВО

Россия на поле боя будет вести себя аккуратно, но настойчиво и добьется своих целей. Некоторые призывают действовать «смелее», но это чревато ростом потерь, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Госдумы.

«Раскрою секрет, на меня не обидится коллега. В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: мы победим, но смелее надо. Очень хочется. Но возникает вопрос: еще смелее?» - заметил глава государства.

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Премьер Британии обратился к России перед визитом Зеленского

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем выступил с обращением к России незадолго до визита в Соединенное Королевство президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Как сообщает телеканал, в понедельник Энди Бернем встретит Владимира Зеленского на военно-морской базе в Великобритании и «подтвердит непоколебимую поддержку Великобританией Украины».

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Журналистка Баязитова вышла из колонии

Журналистка Александра Баязитова, известная по блогу «Адские бабки», освободилась из исправительной колонии №1 во Владимирской области. Об этом сообщил журналист и общественный деятель Владимир Зыков.

Он поделился кадрами с журналисткой, на которых она передает всем привет со свободы.

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FT: 21-й пакет антироссийских санкций ЕС может стать последним

Новый 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза может оказаться последним масштабным списком ограничений из-за растущих сложностей при их согласовании. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на газету Financial Times (FT).

Со слов чиновников из ЕС, объединение рассматривает возможность отказа от принятия подобных крупных инициатив в будущем. Причиной называются затяжные разногласия между странами-членами. В частности, утверждение текущего пакета затянулось из-за позиции Греции, которая выступала против введения ограничений в отношении российского сжиженного природного газа (СПГ).

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Захарова обвинила главу ЕК в связях с финансовыми группировками

© МИД России

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен связана с финансовыми группировками. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Вся суть Урсулы фон дер Ляйен связана отнюдь не со своей родиной, не с Германией и не с Европейским союзом, а с теми финансовыми группировками, к которым она имеет непосредственное отношение», — сказала дипломат.

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Названа причина гибели людей на Эльбрусе

Отсутствие правильного планирования и нужной реакции на негативный прогноз погоды стали причинами трагических смертей альпинистов на Эльбрусе.

Такое мнение ТАСС высказал председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

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В Юрмале снесли дом Михаила Задорнова

© Telegram-канал SHOT

На месте бывшей усадьбы сатирика Михаила Задорнова в латвийском курортном городе теперь стоит двухэтажный коттедж. От здания, которое артист приобрел в 1990 году и где принимал коллег и журналистов, не осталось следа, сообщает Shot.

Участок площадью 2,8 тыс. квадратных метров вмещал десять комнат, включая три спальни, две ванные и камин, установленный Задорновым для уюта.

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Появление загадочного объекта в небе над Челябинской областью объяснили

Примеченное над Челябинской областью «НЛО» оранжевого цвета может иметь вполне земное и технологическое происхождение. Появление светящегося объекта в небе в разговоре с «Рамблером» оценил авиаэксперт Роман Гусаров.

Ранее канал Shot опубликовал кадры, снятые жителями Кыштыма вблизи озера Анбаш. На видео запечатлена ярко-оранжевая точка с немного расплывчатыми очертаниями, замершая в сумеречном небе над деревьями. По словам очевидцев, неопознанный объект висел на одном месте около десяти минут, после чего резко исчез.

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Тренер ЦСКА рассказал о состоянии Акинфеева

Тренер вратарей московского ЦСКА Дмитрий Крамаренко в эфире «Матч ТВ» рассказал, что голкипер Игорь Акинфеев должен приступить к тренировкам в ближайшее время.

Акинфеев получил травму в апреле, из‑за чего пропустил концовку сезона‑2025/26. Ворота армейцев в матче первого тура Альфа‑Банк РПЛ против калининградской «Балтики» (2:1) защищал Владислав Тороп.

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