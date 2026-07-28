Агентство Reuters со ссылкой на помощников законодателей сообщает о масштабной мобилизации в американском Конгрессе. На вечер вторника запланирована встреча Владимира Зеленского со всеми 100 членами Сената США.

Мероприятие пройдет в рамках визита в Вашингтон, в ходе которого Дональд Трамп намерен обсудить с ним процесс мирного урегулирования. В Белом доме уже заявили, что считают своевременным положить конец конфликту.

Трамп обсудит с Зеленским процесс урегулирования конфликта на Украине

Однако в Конгрессе настроены иначе: ожидается, что Сенат может начать процедурное голосование по новому законопроекту об ужесточении санкций против России.

Ранее издание Punchbowl News сообщало, что процедурное голосование по этому документу состоится уже во вторник. В Москве неоднократно подчеркивали, что справятся с любым санкционным давлением.