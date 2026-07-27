В Аргентине подали в суд на президента Милея

Группой юристов инициировано судебное разбирательство в отношении главы государства Хавьера Милея по обвинению в нецелевом расходовании бюджетных средств во время зарубежного визита.

Аргентинские адвокаты подали уголовный иск против президента Хавьера Милея после его визита в Бразилию, который спровоцировал международный конфликт, передает РИА «Новости».

По данным судебных источников, главу государства обвиняют в растрате госсредств.

«Против Милея подан уголовный иск в нецелевом использовании государственных средств в связи с его поездкой в Бразилию», – сообщил источник агентства.

Истцы утверждают, что президент использовал государственный самолет и бюджетные деньги для участия в оппозиционном мероприятии.

Визит состоялся 25 июля, когда Милей посетил съезд Либеральной партии в Сан-Паулу. На этом мероприятии Флавио Болсонару был утвержден кандидатом на пост президента Бразилии.

Аргентинский лидер выступил с критикой действующего главы Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и судьи Верховного федерального суда Алешандри ди Мораиса.

В исковом заявлении отмечается, что резкие высказывания Милея нанесли ущерб двусторонним отношениям, что также рассматривается как нецелевое использование ресурсов.

Юристы требуют от правительства предоставить полную отчетность о расходах на поездку и вызвать президента для дачи показаний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале прошлого года прокуратура Аргентины начала расследование против Хавьера Милея из-за запуска криптовалюты. Оппозиционные депутаты парламента потребовали импичмента президента на фоне этого скандала.

Осенью 2024 года прокуратура Венесуэлы выдала ордер на арест аргентинского лидера по делу о краже самолета.