Страна Европы официально ввела визы для россиян

Черногория официально ввела визы для россиян и белорусов с 1 ноября 2026 года. Соответствующий документ в понедельник, 27 июля, появился на официальном сайте правительства страны.

В постановлении, принятом правительством Черногории 23 июля 2026 года, указаны изменения в визовом режиме. Согласно новым правилам, с 1 ноября 2026 года гражданам ряда стран, чей визовый режим ранее не совпадал с визовым режимом Европейского союза, потребуется виза для въезда в страну. В этот список, среди прочих государств, входит и Россия.

Тем не менее в документе уточняется, что правительство страны имеет право на ввод отдельных сезонных безвизовых послаблений через специальные решения.

Незадолго до этого власти КНР продлили безвизовый режим для граждан России до конца 2027 года. Дипломат также добавил, что россияне с обычными загранпаспортами могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней. Безвизовый режим распространяется на поездки с туристическими, деловыми, транзитными и частными целями, включая посещение родственников и друзей.