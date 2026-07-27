Мерц призвал ограничить свободу потенциальных преступников

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции призвал ограничить свободу передвижения для потенциальных преступников.

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Трансляцию мероприятия вели на YouTube-канале DRM News.

«На мой взгляд, мы должны сделать все возможное, чтобы максимально ограничить свободу передвижения таких потенциальных преступников, если не можем заключить их под стражу — будь то следственный изолятор или тюремное заключение», — сказал канцлер на фоне произошедшего в Берлине теракта.

Мерц добавил, что уже поручил главе МВД ФРГ Александру Добриндту подготовить официальное заключение для обсуждения данного вопроса в правительстве.

26 июля подозреваемый в наезде на людей в Берлине был ликвидирован при задержании. Это гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут. В результате наезда и последующего нападения с холодным оружием не выжила женщина, еще около тридцати человек получили ранения. Федеральная прокуратура ФРГ проводит расследование и проверяет возможное участие сообщников и связи подозреваемого с исламистами.