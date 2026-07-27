Шанс на переговоры и опасения Пентагона: зарубежные СМИ о войне Ирана и США

Затишье на Ближнем Востоке оказалось в центре внимания зарубежных СМИ, допускающих, что президент США Дональд Трамп на фоне опасений Пентагона решил дать шанс дипломатическому урегулированию конфликта с Ираном. Самые интересные статьи западных изданий в материале «Рамблера».

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная часть энергоресурсов и удобрений, а также ударил по американским базам. Сторонам удалось согласовать режим прекращения огня, однако в итоге он был нарушен.

США били по Ирану 13 дней, но вечером 24 июля прекратили удары. Тегеран также остановил военные действия. Затишье, по информации СМИ, наступило после встречи официальных лиц Ирана и Омана.

Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Майк Уолц сообщил о том, что президент Дональд Трамп хочет создать «некоторое пространство» для переговоров с Ираном, но при этом рассматривает и возможность эскалации, пишет The Washington Post.

«Прямо сейчас президент, как и все это время, создает некоторый задел для переговоров», — пояснил Уолц, уточнив, что обсуждения продолжаются «на всех уровнях», как на сугубо техническом, так и между правительствами.

Препятствием же для дипломатического урегулирования конфликта Уолц назвал «разногласия» в Иране. По его словам, там развернулась «внутренняя борьба», и одни следуют указаниям верховного лидера, а другие «хотят двигаться в другом направлении».

При этом телекомпания CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщила о том, что в Пентагоне выражают опасения по поводу ограниченности военных ресурсов для войны с Ираном. В частности, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупредил президента США об истощении запасов боеприпасов.

«Также поднимался вопрос о возможных массовых жертвах среди гражданского населения Ирана в случае возобновления боевых операций со стороны США. (…) Среди серьезных опасений, высказанных на встрече в Белом доме, были также потенциальный кризис с беженцами, действия Ирана против энергетической и опреснительной инфраструктуры стран Персидского залива и возможность региональной эскалации», — говорится в статье.

Отмечается, что вице-президент Джей Ди Вэнс также выразил обеспокоенность по поводу обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Источники портал Axios в свою очередь сообщили о том, что глава Центрального командования (CENTCOM) ВС США адмирал Брэд Купер «рекомендовал остановить бомбардировки в районе Ормузского пролива, потому что они достигли предела своей эффективности».

«Рекомендация Купера вместе с рекомендациями других советников повлияла на решение президента Трампа приостановить удары США по Ирану», — говорится в статье.

Война на Ближнем Востоке оказывает серьезное влияние на весь мир, «сказываясь на энергопотреблении и государственных бюджетах», отмечает The Guardian.

«Цены на нефть марки Brent сейчас почти на 40% выше, чем до войны. Галлон бензина в США теперь стоит на 37% дороже, чем раньше, а дизельное топливо — на 40% дороже. Цены на бензин в Великобритании снова взлетели, только в этом месяце они выросли почти на 50%, а разница между новыми ценами на нефть и тем, что вы платите на заправке, проявится через две недели», — заметила обозреватель Несрин Малик.

При этом на фоне приостановки ударов США по Ирану цена на нефть эталонной марки Brent сегодня упала примерно до $91 за баррель, а затем продолжила снижение до $86,8 за баррель (-6%), пишет Bloomberg.