С начала лета из аэропорта Черновцы на Украине вылетели три борта

Минимум три самолета вылетели с закрытого аэродрома Черновцы на Украине в другие страны с начала лета 2026 года. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС, сделанные на основе данных от источника в авиадиспетчерсиких службах Евросоюза.

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Первым с начала лета стал транспортный самолет Ан-12, отправившийся 2 июня из Черновцов в Рейкьявик с промежуточной посадкой в Кишиневе. Источник ТАСС не смог пояснить тогда, с чем может быть связана цель полета, однако заметил, что самолет, эксплуатируемый более 56 лет, в конце прошлого - начале текущего года четыре с лишним месяца ежедневно выполнял чартерные грузоперевозки между странами Западного полушария, а затем работал в Африке и Европе. По словам источника, в июне и июле борт успел побывать в Словакии и Тунисе, после чего вернулся в Черновцы и затем улетел снова, совершив перелеты в Словакию, Испанию и на Мальту.

30 июня из Черновцов вылетел другой Ан-12, который к настоящему моменту успел побывать в Боснии и Герцеговине, Турции, Омане, Шри-Ланке, Малайзии, Индонезии и Индии. Его вылет, как отмечал собеседник агентства, также проходил с промежуточной посадкой в Кишиневе.

И если два предыдущих самолета были зарегистрированы на Украине, то еще один борт - легкомоторный Cessna 172P Skyhawk, вылетевший из Черновцов 13 июля, - имеет австрийскую регистрацию. За время, прошедшее с момента вылета, самолет был замечен в Словении и Румынии.

Собеседник агентства напомнил, что аэропорт города Черновцы, равно как и все воздушное пространство Украины, закрыт для полетов.