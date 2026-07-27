Владимир Зеленский приедет в Великобританию для встречи с новым премьером Энди Бёрнемом, пишет The Guardian.

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«Владимир Зеленский станет первым зарубежным гостем Энди Бёрнема в качестве премьер-министра», — говорится в материале.

Уточняется, что встреча пройдёт на военно-морской базе, где готовят украинских военных.

Ожидается, что Бёрнем и Зеленский также обсудят совместные проекты, в том числе систему радиоэлектронной борьбы Stone Cloak.

Ранее британский премьер сказал, что Лондон остаётся непоколебимым в своей поддержке Украины.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на заявление Энди Бёрнема о безоговорочной поддержке киевского режима.