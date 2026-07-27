Новым консулом Украины на Кипре назначена дочь адвоката Андрея Ермака, которая до сих пор продолжает общение с друзьями из Москвы в социальных сетях. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Новым консулом Украины на Кипре назначена дочка адвоката бывшего главы офиса президента Андрея Ермака - Оксана Фомина. <...> Любопытно, что у Оксаны много подруг в Москве, с которыми она до сих продолжает общаться в соцсетях", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, новый украинский консул с 2022 по 2025 год на постоянной основе проживала в Испании.