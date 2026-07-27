Организатор попавшей под удар выставки может быть близок к Зеленскому

Ассоциация производителей беспилотников "Армада", которая организовала попавшую под удар военную выставку под Киевом, может быть близка к офису Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

© Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

24 июля Минобороны РФ сообщило, что ВС России нанесли групповой удар по объекту в пригороде Киева, где демонстрировали беспилотники, используемые для нанесения ударов по российским гражданским объектам, и где собрались представители ВСУ и ряда силовых ведомств. В результате удара, по данным украинской стороны, погибли 10, ранены 100 человек. В генпрокуратуре Украины заявили, что организатор выставки проводил ее без согласования с военными и гражданскими властями, в настоящий момент мужчина находится под стражей.

Как сообщает "Страна" со ссылкой на журналиста Олега Чеславского, уже через несколько месяцев после создания "Армада" вошла в число учредителей Украинского совета оружейников, который возглавил советник Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин. Ассоциация зарегистрирована на улице Банковой, дом 12, который расположен напротив здания офиса Зеленского. Глава ассоциации Василий Гончарук, которому было предъявлено обвинение в ненадлежащем обеспечении безопасности выставки, также входит в правление Совета оружейников под руководством Камышина. Некоторые компании Гончарука стали учредителями "Армады". Сама ассоциация была зарегистрирована лишь в апреле 2025 года.

Глава ассоциации "Армада" Гончарук в послужном списке не имеет ни опыта, подходящего для производства дронов, ни профильного образования, отмечает издание. До 2023 года его деятельность, по данным реестров, была связана преимущественно с общественными организациями, проектами в сфере женского футбола, благотворительными фондами и общественными советами. При этом за последние два года Гончарук стал владельцем или руководителем сразу нескольких компаний оборонного профиля, занимающихся производством беспилотников и другой военной продукции.

Финансовая отчетность принадлежащего Гончаруку ООО "Инженерно-техническое производственное предприятие "Армада" указывает на то, что компания является "операционной прокладкой", через которую проходят финансовые потоки, отмечает "Страна". Так, в 2025 году компания показала почти 97 млн гривен ($2,1 млн) выручки - при чистой прибыли около 776 тыс. гривен ($17,4 тыс.) и активах около 4 млн гривен ($89,5 тыс.).

В 2024 году в компании был только один сотрудник, выручка не фиксировалась. В 2025 году доход составил уже 96,9 млн гривен ($2,1 млн) при 15 сотрудниках. Чистая прибыль при этих 97 млн гривен - 776 тыс. гривен ($17,4 тыс.). Рентабельность - 0,8%.

Активы всего предприятия - 4 млн гривен ($89,5 тыс.). То есть через компанию за год проходит почти 100 млн гривен (более $2 млн), а оседает в ней меньше процента, и никакого накопления производственной базы не происходит.