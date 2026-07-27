В Грузии создали движение в «защиту ценностей и традиций»

Грузинский боец смешанных боевых искусств (Mixed Martial Arts, ММА) Георгий Картвелишвили объявил в понедельник о создании «народного движения в защиту грузинских ценностей и традиций», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Начинаем борьбу против финансируемых извне лиц и групп, которые рабски выполняют внешние интересы», – сказал он. «Мы будем очень активны, максимально конструктивны и готовы взять на себя ответственность за собственные действия. Мы готовы пойти в тюрьму, но защитим наши культуру и национальную идентичность», – сказал журналистам Картвелишвили, призвавший «грузинских патриотов» вступить в ряды движения.

По его словам, инициатива основать такое движение зародилась после того, как грузинский комик Онисе Окриашвили нецензурно оскорбил классика литературы Нодара Думбадзе.

«За пересечение таких «красных линий» – чести и достоинства грузинской нации надо отвечать, – заявил боец ММА. – Постараемся действовать в рамках закона, но не боимся ареста».

Оппозиционный политик Лана Галдава из «Сильной Грузии» призвала правоохранительные органы «срочно пресечь создание таких формирований».

«Это антиконституционная попытка основать полицию нравов, – заявила она. – Могут начаться очень опасные процессы, гражданское противостояние».

По ее словам, «Грузия может вернуться в темные времена 1990-х».

Вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани заявила, что «физические расправы неприемлемы».

При этом она призвала прекратить оскорбления «веры, семейных ценностей, традиций».