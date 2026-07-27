Большинство граждан Чехии (65%) выступили за скорейшее завершение конфликта на Украине путем территориальных уступок с ее стороны. Это следует из результатов опроса, проведенного социологическим агентством STEM.

Кроме того, в Чехии, по сравнению с результатами предыдущего опроса населения, сократилась поддержка украинских беженцев. Сейчас за возможность дальнейшего пребывания граждан Украины на территории Чехии высказались 53% респондентов. В прошлых раз их было 58%.

До этого бывший солдат ВСУ Владимир Липко, перешедший на сторону России, сообщил, что граждане Украины готовы к территориальным уступкам, включая потерю Донбасса, ради окончания конфликта с Россией. Он подчеркнул, что особенно военные готовы «попрощаться с остатками Донбасса». Липко подчеркнул, что никто из них не хочет возвращения к границам 2014 года или 1991-го.

Путин спрогнозировал, что Украина потеряет западные территории

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отказывался от территориальных уступок ради урегулирования конфликта с Россией. В частности, в марте этого года он не захотел обменивать занятую ВСУ часть Донбасса на контролируемые РФ приграничные территории в Сумской и Харьковской областях.