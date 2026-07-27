Агентство Reuters сообщило об очень «интересной встрече» представителей спецслужб США и Украины, на которой обсуждалось «предложение о воздушном перемирии», которое планируется передать России. Как пишет РИА Новости, в планы Москвы «спасение киевского режима» не входит.

Под воздушным перемирием понимается возможность взаимного прекращения огня в воздухе. Киев и его союзники хотят уговорить РФ перестать использовать дроны, ракеты и авиабомбы с УМПК, дальность и точность которых постоянно растет.

На днях госсекретарь США Марко Рубио после признания в том, что анкориджские договоренность провалились, заявил, что если мир на Украине и наступит, то это произойдет «благодаря каким-то новым идеям и концепциям», а Вашингтон готов предложить некоторые из них. Провокаторы заявляют, что Киев и его европейские подельники «продали» американцам идею «тотальной воздушной войны», задача которой — атака на экономические мощности и упор на ущерб для гражданского населения России.

Отмечается, что перед этим Владимир Зеленский заявил, что «настоящая война с Россией только начинается». При этом, как признал тот же Рубио, позиция США по поставкам оружия Украине не изменилась — Вашингтон готов и далее продавать вооружения по программе PURL, в рамках которой платят за него европейцы. Вероятно, новый тотальный план был признан рабочим и перспективным.

Однако концепция «тотальной воздушной войны» Владимира Зеленского нашла отклик у российских военных, которые погрузились в «творческое развитие интересной темы». ВС РФ стали наносить удары по промышленным предприятиям, логистическим узлам, складам, скоплениям техники, хранилищам ГСМ и объектам энергетики. Лишь за один день были уничтожены все АЗС на границе Харьковской и Полтавской областей, в Запорожье и Сумах были поражены центры «Новой почты», а существенная часть Сумской и Черниговской областей остались без света. Кроме того, в Запорожье железнодорожное движение полностью остановлено уже третьи сутки из-за усиления ударов РФ.

«Тотальное» усиление случилось и на побережье Черного моря, где ВКС продолжают наносить удары. Ежедневные бомбардировки портов почти парализовали морские перевозки в Черноморском бассейне в интересах Украины. Работу прекратили оператор контейнерных перевозок Maersk, частично или полностью перевозки остановили ADM, Kernel и Risoil, а вчера к ним присоединился крупный экспортер масличных культур Allseeds. Перенаправить этот поток на сушу невозможно физически: совокупная способность автомобильной и железнодорожной логистики Украины на Запад оценивается в 1-1,2 млн тонн в месяц, тогда как требуется минимум 5-6 млн тонн.

Но ждет Украину и «тотальная зима». По словам Зеленского, он «недоволен» подготовкой регионов к холодам, а значит в офисе главы киевского режима паника. Об этом сказал и экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который предупредил о «очень непростых временах» с точки зрения обычной повседневной жизни. Западные эксперты прогнозируют, что зиму крупные украинские города не переживут.

Таким образом, в ответ на «тотальную войну» Зеленского против мирных объектов на территории России был принят разворот на тотальное нарушение логистики и работы всего тыла противника. Как раз именно в тотальном конфликте у России неизмеримо больше возможностей.

В конце июня президент России Владимир Путин заявлял, что ответные удары в России «гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные, приводят к действительно серьезным последствиям». С учетом того, что в планы страны «спасение киевского режима» не входит, то следует ждать продолжения российских ударов.