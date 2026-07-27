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"Возмездие последовало": в Польше заявили о блокаде Украины с моря

Московский Комсомолец

Российская армия полностью парализовала работу украинских портов на Черном море, нанеся массированные ракетные удары по инфраструктуре Одесской области. На фоне угрозы новых атак иностранные судовладельцы массово отказываются заходить в украинские гавани. Как пишет польское издание Myśl Polska, Киев мог бы догадаться, что последует возмездие за удары по российским судам.

В материале отмечается, что со вторника по пятницу прошлой недели российские Вооруженные силы обрушили на портовую инфраструктуру региона не менее 44 ракет, включая сверхзвуковые «Ониксы», Х-22 и «Искандеры», а также десятки беспилотников. Массированная ударная кампания стала ответом на продолжающиеся в течение двух недель атаки украинских дронов на торговые суда и порты России в Черном и Азовском морях.

Польское издание подчеркивает, что Киев сам спровоцировал жесткое возмездие, нарушив зерновое соглашение и развязав беспрецедентный террор на море.

"Украинская сторона должна была считаться с тем, что последует возмездие. И оно последовало," - резюмирует автор.

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Напомним, что ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявлял, что суда приостановили заход в украинские порты Черного моря, отметив, что такое решение судовладельцы приняли самостоятельно из-за резкого ухудшения ситуации с безопасностью.