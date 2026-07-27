"Возмездие последовало": в Польше заявили о блокаде Украины с моря

Российская армия полностью парализовала работу украинских портов на Черном море, нанеся массированные ракетные удары по инфраструктуре Одесской области. На фоне угрозы новых атак иностранные судовладельцы массово отказываются заходить в украинские гавани. Как пишет польское издание Myśl Polska, Киев мог бы догадаться, что последует возмездие за удары по российским судам.

В материале отмечается, что со вторника по пятницу прошлой недели российские Вооруженные силы обрушили на портовую инфраструктуру региона не менее 44 ракет, включая сверхзвуковые «Ониксы», Х-22 и «Искандеры», а также десятки беспилотников. Массированная ударная кампания стала ответом на продолжающиеся в течение двух недель атаки украинских дронов на торговые суда и порты России в Черном и Азовском морях.

Польское издание подчеркивает, что Киев сам спровоцировал жесткое возмездие, нарушив зерновое соглашение и развязав беспрецедентный террор на море.

"Украинская сторона должна была считаться с тем, что последует возмездие. И оно последовало," - резюмирует автор.

Появились новые подробности об ударе по выставке военной техники Украины

Напомним, что ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявлял, что суда приостановили заход в украинские порты Черного моря, отметив, что такое решение судовладельцы приняли самостоятельно из-за резкого ухудшения ситуации с безопасностью.