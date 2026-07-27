Премьер Японии пообещала укреплять разведку

Правительство Японии будет работать над укреплением структур внешней разведки и усилением противодействия "неправомерному иностранному вмешательству". Об этом заявила премьер-министр Санаэ Такаити на пресс-конференции по случаю завершения работы сессии национального парламента.

"Мы продолжим прорабатывать вопросы укрепления функций внешней разведки и усиления защиты от неправомерного иностранного вмешательства", - отметила Такаити.

При этом она подчеркнула, что власти в этом вопросе будут соблюдать "баланс со свободами и правами граждан".

Говоря о международной обстановке, глава японского правительства назвала ее нестабильной.

"Необходимо реагировать на новые способы ведения боевых действий, включая массовое применение беспилотников, а также на кибернетические угрозы", - отметила Такаити.

По ее словам, "утечка передовых технологий и информации иностранным разведслужбам, кибератаки на важную государственную и корпоративную инфраструктуру, распространение дезинформации в целях манипулирования общественным мнением в чужих интересах" - это угрозы, с которыми сейчас сталкивается Япония. Она напомнила, что в целях укрепления разведывательного потенциала было создано Национальное разведывательное управление (НРУ), которое начнет работу 31 июля. Она также пообещала, что создание НРУ - это только первый шаг разведывательной реформы в стране.

Первым руководителем НРУ станет 59-летний Кадзуя Хара - нынешний начальник Исследовательского бюро кабинета министров, разведывательной службы при правительстве. В управляющий совет войдут девять ведущих членов кабинета, включая его генерального секретаря, главу МИД, министров обороны, юстиции, финансов. Они будут принимать принципиальные решения в сфере разведки и контрразведки. НРУ создается на базе Исследовательского бюро кабинета министров и пока с той же численностью - 730 сотрудников. Оно будет анализировать информацию, получаемую из источников и других ведомств, от ЦРУ США и с помощью спутниковой разведки. НРУ призвано координировать деятельность разведывательных и контрразведывательных подразделений, уже существующих в рамках МИД, Минобороны, полиции, министерства юстиции. Решение о создании этого органа и Национального совета по разведке было в мае утверждено парламентом. НРУ станет первой в истории Японии единой централизованной разведслужбой.